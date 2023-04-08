Более 1,6 млн водителей воспользовались возможностью не менять права в 2022 году – МВД

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 1,6 миллиона водителей воспользовались возможностью не менять права в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

"Учитывая количество замененных водительских удостоверений в 2022 году, возможностью не менять водительские удостоверения в связи с истечением срока действия воспользовалось более 1,6 млн водителей, что составляет немногим более половины ежегодно обмениваемых водительских удостоверений", – отметили в сообщении.

В пресс-центре МВД уточнили, что водителям не нужно вносить дополнительные изменения в права. По предварительным данным продление водительских удостоверений затрагивает порядка 5 миллионов человек, сроки действия которых заканчиваются в течение двух лет.

Так, с апреля по декабрь 2022 года в России заменили 1,4 миллиона водительских удостоверений, не учитывая выданных взамен утраченных и похищенных.

"В среднем за месяц в указанном периоде за обменом обращалось 153 тысячи владельцев водительских удостоверений, что на 54% меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года", – добавили в ведомстве.

В МВД также заявили, что с апреля по декабрь 2021 года в среднем за месяц менялось 335 тысяч водительских удостоверений. В общей сложности тогда заменили 3,02 миллиона прав.

По словам представителей ведомства, выдача международного и замена национального водительского удостоверения, срок действия которого истек, осуществляется по двум разным заявлениям и в разное время.

Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что срок действия истекших в прошлом или истекающих в этом году водительских удостоверений граждан РФ продлили на три года.



Срок действия истекающих в 2023 году водительских прав автоматически продлили на три года

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