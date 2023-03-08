В Москве за сутки выявили 2 368 случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

За минувшие сутки в Москве зарегистрировали 2 368 новых случаев коронавируса. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Выздоровели от коронавируса за последние 24 часа 2 743 человек, умерли 10 пациентов.

В общей сложности с начала пандемии в столице было зарегистрировано 3 436 844 случая COVID-19. Выздоровели за этот период 3 238 935 пациентов, умерли 48 295.

Число выявленных случаев в РФ за последние 24 часа составило 12 320. Госпитализировали в стране с подтвержденным диагнозом 1 636 человек. Умерли от коронавируса за прошедшие сутки 45 пациентов.



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