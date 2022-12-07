Хинштейн заявил, что Ozon снял с продажи книги с ЛГБТ-тематикой после его обращения

Фото: ТАСС/"Ведомости"/Максим Стулов

Маркетплейс Ozon удалил из продажи книги с пропагандой ЛГБТ после обращения главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его словам, с продажи сняли и "печально известное Лето…".

В пресс-службе маркетплейса рассказали РИА Новости, что новый закон о запрете пропаганды ЛГБТ требует блокировать книги с соответствующей тематикой, поэтому Ozon мониторит эти товары и скрывает от покупателей.

"Для рынка это новые требования, поэтому критерии блокировки сейчас обсуждает вся отрасль в тесном взаимодействии с госорганами. На этой стадии неизбежны разные трактовки и корректировки системы модерации контента", – добавили в пресс-службе.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов пояснил, что в принятом законе нет критериев признания информации запрещенной. По его словам, это создает риск вольной трактовки, из-за чего возможны блокировки сайтов и огромные штрафы. Соколов также отметил необходимость разработки методических рекомендаций в этой части.

"На последней встрече с Александром Хинштейном мы договорились, что придем с предложениями и проведем повторную рабочую встречу на площадке комитета с участием Роскомнадзора, Роспотребнадзора и министерства культуры для проработки этих вопросов совместно с бизнесом", – подчеркнул Соколов.

Ранее Владимир Путин подписал закон о полном запрете ЛГБТ-пропаганды, педофилии и смены пола в России. За пропаганду ЛГБТ-отношений в СМИ и интернете можно получить штраф в размере 5 миллионов рублей.



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