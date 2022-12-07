В Москве за сутки выявили 1 727 случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние сутки в Москве выявили 1 727 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

За последние 24 часа в столице выздоровели 1 303 пациента, а скончались 17 человек.

Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 265 364 случаев коронавируса. При этом выздоровели 3 072 046 человек, а скончались в результате заболевания 47 098 человек.

Ранее английские ученые из Норвичской медицинской школы выяснили, что женщины с высоким индексом массы тела более подвержены риску развития длительного COVID-19, чем люди с нормальным или низким ИМТ. В исследования задействовали 1 487 пациентов с положительным тестом.

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