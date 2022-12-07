За сутки в РФ выявили 6 935 случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

За последние сутки в России выявили 6 935 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

За последние 24 часа в стране выздоровели 6 794 пациента, а скончались 58 человек. За все время от коронавируса вылечились 21 037 111 граждан, а скончались – 392 400.

В общей сложности с начала пандемии коронавирусом заразились 21 635 764 человека.

Ранее английские ученые из Норвичской медицинской школы выяснили, что женщины с высоким индексом массы тела более подвержены риску развития длительного COVID-19 по сравнению с мужчинами и людьми с нормальным или низким ИМТ. При исследовании специалисты учитывали факторы ИМТ, пол, препараты и другие факторы.



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