В "Союзе отцов" оценили идею надбавки для многодетных пенсионеров

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При начислении дополнительной выплаты к пенсии пенсионерам, на иждивении которых были трое или более детей, важно удостовериться, действительно ли они занимались их воспитанием. Об этом в беседе с RT заявил председатель Всероссийской общественной организации "Союз отцов" Юрий Соленов.

"У них могло быть в свое время трое детей, но как они занимались воспитанием и были вовлечены – это самый главный вопрос. Мало родить, надо воспитать, поднять и доказать, что родители были вовлечены в воспитание", – сказал он.

При этом саму инициативу Соленов назвал положительной и отметил, что она поможет пенсионерам.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила выплачивать многодетным пенсионерам старше 70 лет дополнительные средства к пенсии. Она отметила, что такая мера позволит решить демографические проблемы и поддержать население.