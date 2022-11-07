Главным редактором информагентства Regnum назначена Марина Ахмедова

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Главным редактором российского информационного агентства Regnum назначена журналист и правозащитница Марина Ахмедова, сообщает RT.

"Главным редактором информационного агентства Regnum решением собственника назначена известная российская журналистка, правозащитница Марина Ахмедова", – говорится в сообщении агентства.

2 ноября стало известно, что информагентство Regnum приостановило свою работу в связи с перестановками в руководстве управляющей компании. Об этом сообщил главред издания Модест Колеров.

Агентство Regnum было основано в 2002 году.



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