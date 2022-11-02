Информационное агентство Regnum приостановило работу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Российское информационное агентство Regnum приостановило свою работу в связи с перестановками в руководстве управляющей компании, сообщил главред издания Модест Колеров. Его заявление размещено на сайте агентства.

"Уважаемые читатели! Собственник управляющей компании ИА Regnum без объяснения причин и целей поменял руководство в компании, управляющей агентством. <...> Вплоть до прояснения ситуации ИА Regnum приостанавливает вещание", – указано на сайте.

Информационное агентство Regnum было основано в 2002 году.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что представители СМИ в случае приостановки деятельности своего издания по требованию Генпрокуратуры РФ в рамках закона об их внесудебном закрытии за фейки смогут работать на другое медиа.

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