Ученые перечислили продукты, которые повышают риск преждевременной смерти

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Ученые из университета Сан-Паулу перечислили продукты, которые повышают риск преждевременной смерти. Об этом пишет "Газета.ру".

Специалисты выяснили, что чрезмерное употребление продуктов с высокой степенью обработки негативно сказывается на организме человека и может приводить к различным заболеваниям. Отмечается, что чаще всего у людей возникают проблемы с сердечно-сосудистой системой.

"Диабет, рак, ожирение и хронические заболевания почек также могут играть определенную роль в этом процессе. Продукты, прошедшие "ультраобработку", содержат больше искусственных добавок", – отметили авторы исследования.

Ученые предупредили, что к таким продуктам относятся:

лапша быстрого приготовления;

хот-доги;

хлеб;

торты;

ветчина;

замороженная пицца;

газировки;

печенье.

В ходе исследования выяснилось, что около 57 тысяч преждевременных смертей в Бразилии в 2019 году были связаны с потреблением вредных продуктов. Речь идет о людях, которые входят в возрастную группу от 30 до 70 лет.

Специалисты также воспользовались результатами исследования других ученых, которые выявили взаимосвязь между риском смерти и количеством потребления продуктов с высокой степенью обработки. Бразильские эксперты пришли к следующим выводам:

около четверти жителей Бразилии получает до 50% от употребленных в день калорий из продуктов с высокой степенью переработки;

если бы все взрослые в Бразилии сократили потребляемые вредные калории до 23%, в стране могло бы быть примерно на 20 тысяч меньше преждевременных смертей в год.

Ученые предупредили, что в других странах ситуация может быть еще хуже. По их словам, в США на обработанную пищу приходится в среднем около 57% от калорий, полученных человеком за день.

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