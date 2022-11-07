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13:28

Общество

Врач рассказал, почему лекарства опасно запивать газировкой

Фото: depositphotos/patty_cgd@hotmail.com

Люди, которые не вовремя принимают лекарства, неудачное сочетают их с пищей, а также запивают таблетки газировкой и допускают другие ошибки, могут нанести вред своему здоровью. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, кандидат медицинских наук Алексей Жито.

"Первая ошибка – неправильное сочетание препарата с приемом пищи. Всегда врачи, если это действительно важно, рассказывают пациентам, как делать правильно. Более того, подробная информация представлена в инструкции по использованию того или иного лекарственного препарата", – отметил специалист.

Терапевт подчеркнул, что этим рекомендациям очень важно следовать. В качестве примера он привел ситуацию, когда человек должен по инструкции принимать медикаменты на голодный желудок. При соблюдении этого условия лекарство, попадая внутрь, полностью всасывается и начинает действие. В результате пациент выздоравливает, объясняет эксперт.

Но если человек допустил ошибку и принял пищу, еда попала в желудок, а затем он принимает препарат, то эффекта нет. Препарат просто не сможет всосаться, и в результате действующее вещество не начнет свое активное действие.
Алексей Жито
врач-терапевт

Еще одна ошибка заключается в том, что иногда люди не соблюдают инструкции по времени приема препаратов. Речь идет о том, когда человек должен был выпить таблетку утром, но вспомнил об этом только вечером, и наоборот. Врач привел в пример пациентов с изжогой. Если они испытывают неприятные симптомы днем, то им важно принимать лекарство утром до еды. Если этого не сделать, то изжога будет беспокоить в течение дневных часов.

"Если у человека выраженная ночная изжога, то прием препарата утром, а не на ночь просто не даст эффект. До ночи он практически уже перестанет работать", – подчеркнул Алексей Жито в интервью программе "Доктор 24".

Следующая распространенная ошибка – деление некоторых таблеток на части. В качестве примера эксперт привел капсулы, покрытые специальной оболочкой, которая защищает действующее вещество от повреждения соляной кислотой.

Если мы делим капсулу или высыпаем порошок, то тогда действующее вещество не защищено специально разработанной оболочкой, и в результате оно просто повреждается действием соляной кислоты или пищи, которую мы принимаем.
Алексей Жито
врач-терапевт

По словам специалиста, если у таблетки есть риска, которая позволяет делить ее пополам, то это можно делать. Если она отсутствует, то лучше не пытаться разрезать лекарство. Дело в том, что в этом случае есть риск разделить таблетку на неравные части.

"И таким образом, выпивая в один день две трети препарата, а в другой – одну треть, мы нарушаем действие препарата", – предупреждает терапевт.

Другая ошибка кроется в том, что иногда человек запивает лекарство не водой, а другим напитком. В частности, препараты тетрациклинового ряда совершенно несовместимы с молоком, подчеркнул специалист.

"Молоко ионами кальция связывает тетрациклины – слабые основания, которые содержат кислотные группы, и тетрациклины просто перестают работать. Если человек принимает лекарства от пневмонии или другого состояния, то могут наступить тяжелые осложнения", – объяснил врач.

Препараты с содержанием железа тоже не рекомендуется запивать другими напитками, кроме воды. Чай, особенно черный, может нарушать всасывание этого элемента, и он будет хуже усваиваться, отмечает эксперт. Кроме того, не следует запивать соком оральные контрацептивы.

Если мы запиваем их соком с грейпфрутом, в том числе это могут быть мультифруктовые соки, в которых тоже содержится грейпфрут, он уменьшает активность ферментов печени. В результате препараты не перерабатываются, их концентрация значительно повышается в крови, вплоть до развития побочных эффектов, например повышенного риска тромбоза.
Алексей Жито
врач-терапевт

По словам терапевта, обезболивающие таблетки нельзя совмещать с газированными напитками. Некоторые лекарства такого типа нарушают работу слизистой оболочки желудка, она становится слабой.

"Газированные напитки увеличивают выработку соляной кислоты, которая еще больше повреждает слизистую оболочку желудка. Возможны эрозии, язвы и даже внутренние кровотечения", – заключил специалист.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, какие лекарства могут быть опасны для пожилых людей. По словам специалиста, гражданам в возрасте стоит с осторожностью пить снотворное, а также успокоительные и антигистаминные препараты.

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