Врач рассказал, почему лекарства опасно запивать газировкой

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Люди, которые не вовремя принимают лекарства, неудачное сочетают их с пищей, а также запивают таблетки газировкой и допускают другие ошибки, могут нанести вред своему здоровью. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, кандидат медицинских наук Алексей Жито.

"Первая ошибка – неправильное сочетание препарата с приемом пищи. Всегда врачи, если это действительно важно, рассказывают пациентам, как делать правильно. Более того, подробная информация представлена в инструкции по использованию того или иного лекарственного препарата", – отметил специалист.

Терапевт подчеркнул, что этим рекомендациям очень важно следовать. В качестве примера он привел ситуацию, когда человек должен по инструкции принимать медикаменты на голодный желудок. При соблюдении этого условия лекарство, попадая внутрь, полностью всасывается и начинает действие. В результате пациент выздоравливает, объясняет эксперт.





Алексей Жито врач-терапевт Но если человек допустил ошибку и принял пищу, еда попала в желудок, а затем он принимает препарат, то эффекта нет. Препарат просто не сможет всосаться, и в результате действующее вещество не начнет свое активное действие.

Еще одна ошибка заключается в том, что иногда люди не соблюдают инструкции по времени приема препаратов. Речь идет о том, когда человек должен был выпить таблетку утром, но вспомнил об этом только вечером, и наоборот. Врач привел в пример пациентов с изжогой. Если они испытывают неприятные симптомы днем, то им важно принимать лекарство утром до еды. Если этого не сделать, то изжога будет беспокоить в течение дневных часов.

"Если у человека выраженная ночная изжога, то прием препарата утром, а не на ночь просто не даст эффект. До ночи он практически уже перестанет работать", – подчеркнул Алексей Жито в интервью программе "Доктор 24".

Следующая распространенная ошибка – деление некоторых таблеток на части. В качестве примера эксперт привел капсулы, покрытые специальной оболочкой, которая защищает действующее вещество от повреждения соляной кислотой.





Алексей Жито врач-терапевт Если мы делим капсулу или высыпаем порошок, то тогда действующее вещество не защищено специально разработанной оболочкой, и в результате оно просто повреждается действием соляной кислоты или пищи, которую мы принимаем.

По словам специалиста, если у таблетки есть риска, которая позволяет делить ее пополам, то это можно делать. Если она отсутствует, то лучше не пытаться разрезать лекарство. Дело в том, что в этом случае есть риск разделить таблетку на неравные части.

"И таким образом, выпивая в один день две трети препарата, а в другой – одну треть, мы нарушаем действие препарата", – предупреждает терапевт.

Другая ошибка кроется в том, что иногда человек запивает лекарство не водой, а другим напитком. В частности, препараты тетрациклинового ряда совершенно несовместимы с молоком, подчеркнул специалист.

"Молоко ионами кальция связывает тетрациклины – слабые основания, которые содержат кислотные группы, и тетрациклины просто перестают работать. Если человек принимает лекарства от пневмонии или другого состояния, то могут наступить тяжелые осложнения", – объяснил врач.

Препараты с содержанием железа тоже не рекомендуется запивать другими напитками, кроме воды. Чай, особенно черный, может нарушать всасывание этого элемента, и он будет хуже усваиваться, отмечает эксперт. Кроме того, не следует запивать соком оральные контрацептивы.





Алексей Жито врач-терапевт Если мы запиваем их соком с грейпфрутом, в том числе это могут быть мультифруктовые соки, в которых тоже содержится грейпфрут, он уменьшает активность ферментов печени. В результате препараты не перерабатываются, их концентрация значительно повышается в крови, вплоть до развития побочных эффектов, например повышенного риска тромбоза.

По словам терапевта, обезболивающие таблетки нельзя совмещать с газированными напитками. Некоторые лекарства такого типа нарушают работу слизистой оболочки желудка, она становится слабой.

"Газированные напитки увеличивают выработку соляной кислоты, которая еще больше повреждает слизистую оболочку желудка. Возможны эрозии, язвы и даже внутренние кровотечения", – заключил специалист.

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