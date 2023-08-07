Минкульт РФ попросили снять маркировку "18+" с некоторых советских фильмов

Фото: кадр из фильма "Поднятая целина"; режиссер – Александр Иванов; производство – "Ленфильм"

Авторы нового учебника по истории для 10–11-х классов обратились в Минкульт РФ с просьбой снять маркировку "18+" с некоторых советских фильмов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника президента РФ Владимира Мединского.

В числе вошедших в обращение фильмов оказались "Бриллиантовая рука", "Тихий Дон", "Москва слезам не верит", "Поднятая целина" и другие. Эти картины предлагается показывать школьникам в рамках курса истории.

"Мы уже обратились <...> с официальной просьбой эту смехотворную закостенелость убрать. Не от этого надо ограждать наших школьников, точно не от этих фильмов", – сказал Мединский.

Ранее стало известно, что новые учебники по истории для 11-го класса начнут применяться в школьной программе уже с предстоящего учебного года. По словам главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, учебник уже прошел апробацию и был включен в федеральный перечень.

