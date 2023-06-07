08:00Общество
Астролог рассказала, каким знакам будет сопутствовать удача в июне
Фото: depositphotos/Ksyshakiss
В июне удача больше всего будет сопутствовать представителям знаков Овен, Близнецы и Весы. Об этом Москве 24 рассказала астролог Оксана Рудая.
По ее словам, для Овнов первый месяц лета пройдет очень динамично. У представителей этого знака появятся возможности громко заявить о себе, продемонстрировать свои таланты и способности. Кроме того, у Овнов будут успешно развиваться события на личном фронте. У них также хорошие перспективы в плане финансов. Возможны крупные покупки и дорогие подарки, говорит астролог.
У Близнецов июнь тоже будет активным и богатым на впечатления. Их ждут интересные поездки, успешно решатся финансовые вопросы.
Если Весы запланировали отдых в июне, то он пройдет хорошо. Общение с новыми интересными людьми тоже доставит удовольствие. "Вы почувствуете прилив сил и энергии. Кого-то ждет роман, подарки или крупные покупки", – подчеркнула астролог.
Кроме того, июнь станет достаточно удачным месяцем для Львов. Им также могут выпасть отличный активный отдых, дорогие приобретения и интересные презенты. Однако эксперт призвала Львов к осторожности, поскольку у них есть высокий риск травматизма и конфликтов.
Для Раков июнь может стать удачным в плане наработки контактов с руководством или органами власти. Но в целом месяц пройдет для них нейтрально, без ярких акцентов, заключила эксперт.
Ранее астролог Анастасия Грохотова назвала знаки, которым особенно повезет в личной жизни в период нахождения Венеры в знаке Льва. По ее словам, самая большая удача на любовном фронте ждет Овнов и Стрельцов. Также неплохие шансы есть у Близнецов и Весов. Период нахождения Венеры в знаке Льва продлится до 9 октября.
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