Астролог рассказала, каким знакам будет сопутствовать удача в июне

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В июне удача больше всего будет сопутствовать представителям знаков Овен, Близнецы и Весы. Об этом Москве 24 рассказала астролог Оксана Рудая.

По ее словам, для Овнов первый месяц лета пройдет очень динамично. У представителей этого знака появятся возможности громко заявить о себе, продемонстрировать свои таланты и способности. Кроме того, у Овнов будут успешно развиваться события на личном фронте. У них также хорошие перспективы в плане финансов. Возможны крупные покупки и дорогие подарки, говорит астролог.

У Близнецов июнь тоже будет активным и богатым на впечатления. Их ждут интересные поездки, успешно решатся финансовые вопросы.





Оксана Рудая астролог Настоящими счастливчиками в июне можно назвать тех, кто родился под знаком Весы. Им нужно не упускать этот месяц и успеть сделать все важные дела. Июнь для них пройдет на позитиве.

Если Весы запланировали отдых в июне, то он пройдет хорошо. Общение с новыми интересными людьми тоже доставит удовольствие. "Вы почувствуете прилив сил и энергии. Кого-то ждет роман, подарки или крупные покупки", – подчеркнула астролог.

Кроме того, июнь станет достаточно удачным месяцем для Львов. Им также могут выпасть отличный активный отдых, дорогие приобретения и интересные презенты. Однако эксперт призвала Львов к осторожности, поскольку у них есть высокий риск травматизма и конфликтов.

Для Раков июнь может стать удачным в плане наработки контактов с руководством или органами власти. Но в целом месяц пройдет для них нейтрально, без ярких акцентов, заключила эксперт.

Ранее астролог Анастасия Грохотова назвала знаки, которым особенно повезет в личной жизни в период нахождения Венеры в знаке Льва. По ее словам, самая большая удача на любовном фронте ждет Овнов и Стрельцов. Также неплохие шансы есть у Близнецов и Весов. Период нахождения Венеры в знаке Льва продлится до 9 октября.

