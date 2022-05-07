Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Роскосмос изменил символику госкорпорации на Красную Звезду. Таким образом, в госкорпорации выразили поддержку Вооруженным силам РФ на Украине, а также напомнили о достижениях СССР в космосе.

В Роскосмосе подчеркнули, что Красная Звезда – это символ великих побед и достижений России. Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин отметил, что прежняя символика не соответствует тем вызовам, которые брошены стране.

"Мы приняли решение, что прежняя символика, которую мы раньше использовали в Роскосмосе, которая напоминает в том числе символику, которой пользуются и другие космические агентства мира, она уже не работает, она не соответствует тому духу, который должен отвечать тем вызовам, которые брошены нашей стране", – сообщил он в эфире телеканала Россия 24.

В сентябре 2021 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что развертывание новой Российской орбитальной служебной станции (РОСС) планируется начать в 2026–2027 году. Он отметил, что базовым модулем новой станции станет научно-энергетический модуль, изначально планировавшийся к использованию в составе российского сегмента Международной космической станции.

До этого научно-технический совет "Роскосмоса" официально одобрил планы по созданию собственной орбитальной станции. Данное решение объяснили тем, что состояние российского сегмента МКС, эксплуатацию которой планируется завершить в 2028 году, несет дополнительные риски.