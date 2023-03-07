Лор назвала главные причины "надоедливого" храпа

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Главные причины "надоедливого" храпа заключаются в травмах носа, искривленной носовой перегородке, хроническом рините, увеличенных миндалинах и ожирении. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на лора Иляну Гончарову.

По ее словам, храп может привести к гипоксии (кислородному голоданию). Эксперт объяснила, что она спровоцирует недосып, рассеянность внимания и хроническую усталость.

"Главными причинами храпа являются травма носа, искривленная носовая перегородка, хронический ринит аллергической или не аллергической природы, провисание язычка мягкого неба или увеличенные миндалины. Кроме того, храп провоцируется увеличенной щитовидной железой и ожирением", – перечислила специалист.

До этого доктор медицинских наук Юрий Русецкий рассказал, что искривленная носовая перегородка может стать причиной головной боли, апноэ и гайморита. По словам врача, перегородка – это очень важная структура, которая делит носовую полость пополам.

Первый признак сильно искривленной перегородки заключается в затрудненном дыхании. Помимо этого, от такого состояния могут начать страдать и другие органы, добавил врач.

"Доктор 24": насморк

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