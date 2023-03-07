Стало известно, какие подарки хотят российские женщины на 8 Марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Почти половина российских женщин хотели бы на 8 Марта в качестве подарка получить украшения. К такому выводу пришли специалисты "АльфаСтрахования", сообщает RT.

В опросе приняли участие порядка 1,3 тысячи женщин. Из них 46% назвали украшения наиболее желаемым подарком в Международный женский день. Причем почти треть хотели бы получить именно кольцо.

Еще четверть опрошенных предпочли бы, чтобы их мужчины подарили им сертификаты на покупку косметики. 12% хотят получить сумку, обувь или одежду, а 9% – сертификат на поход в спа или на массаж. Есть и те, кто мечтает о подарке в виде автомобиля, таких всего 1%.

При этом многие женщины согласны и на нематериальные подарки. Например, 39% респонденток мечтают 8 Марта выспаться, а 11% хотели бы, чтобы их партнеры убрались в квартире.

Между тем в беседе с Агентством "Москва" психолог, доцент Московского института психоанализа Дмитрий Занин посоветовал мужчинам не дарить женщинам на 8 Марта вещи, которыми потом будут пользоваться все члены семьи. Это может быть, например, сковорода, стиральная машина или пылесос.

"Получается очень интересный момент: ты даришь подарок одному человеку, а пользоваться им будут все. Тем самым подчеркивается незначимость роли женщины как таковой", – объяснил он.

По его словам, подарок должен подчеркивать индивидуальность женщины. Так, на 8 Марта можно подарить билеты в театр, поездку на отдых или посещение спа-салона. При этом важно учитывать, что цветы являются не самостоятельным подарком, а лишь его дополнением.

"Мало вручить букет цветов. Цветы – хороший символ, но, помимо цветов, вниманием и символом может быть что-то другое. Напишите свое авторское стихотворение, и, встав на одно колено, можно его прочесть... <...> Тогда ваш подарок заиграет новыми красками", – добавил специалист.

Ранее стало известно, что спрос на цветы в преддверии 8 Марта уменьшился в среднем по России на 3% по сравнению с прошлым годом, а в Москве этот показатель сократился и вовсе на 8%. При этом на 13% вырос средний чек за букет – он составил 2,8 тысячи рублей.



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