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Общество

19:11

Минпромторг не будет ограничивать продажу защитных масок в аптеках

общество медицина

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Минпромторг РФ не планирует вводить ограничения на продажу защитных масок в аптеках, дефицита быть не должно, сообщил глава ведомства Денис Мантуров.

"Мы делаем все для того, чтобы этого не случилось, исходя из того, что это такой неожиданный всплеск и запрос не только населением, потому что и в аптечном сегменте в том числе шла скупка масок, которые затем вывозились уже за пределы нашей страны", – цитирует Мантурова РИА Новости.

По словам министра, в России 20 производителей такой продукции. В общей сложности (при загрузке 130% за счет дополнительных рабочих смен) они изготавливают почти 900 тысяч масок в сутки и могут увеличить объем до миллиона.

По словам Мантурова, этот объем будет обеспечивать ту потребность, которая есть на сегодняшний день внутри страны. Министр отметил, что 2 миллиона масок отправят в Китай в рамках гуманитарной помощи.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ сообщила о выявлении фактов снижения запасов медицинских масок у оптовых организаций и их дефиците у производителей из-за возросшего спроса на продукцию.

Владимир Путин поручил отбирать лицензии у таких аптек, которые завышают цены на препараты в связи с коронавирусом. Президент отметил, что, если закроются недобросовестные компании, нехватки препаратов не будет.

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