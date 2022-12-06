Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о своем режиме дня на форуме "Мы вместе". Он заявил, что не разрешает себе пропускать зарядку.

Мурашко признался, что не соблюдает правильный распорядок дня.

"На самом деле на меня в режиме дня, наверное, равняться не нужно, потому что рабочий режим дня – это практически 16 часов в день <...> Каждый день начинать обязательно с зарядки, быть весь день без зарядки – просто не могу допустить", – передает РИА Новости его слова.

Министр отметил, что зарядка позволяет поддерживать организм в тонусе. Он также считает, что до работы следует добираться пешком.

Мурашко добавил, что ему не хватает сна и он хотел бы соблюдать режим, однако у него не получается из-за работы.

Ранее врач-хирург высшей категории, заведующая хирургическим отделением клинико-диагностического центра "Мединцентр" Елена Соловьева рассказала об опасности сидячего образа жизни. В частности, возникает снижение тонуса жизненных центров и повышение внутрибрюшного давления в связи с застоем кровообращения.

Врач отметила, что при малоподвижном образе жизни нарушается обмен веществ в организме, повышается уровень вредного холестерина в крови, ухудшается работа сердечной мышцы, что впоследствии может вызвать ряд других более серьезных заболеваний.

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