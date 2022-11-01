Фитнес-эксперт посоветовал заняться бальными танцами и теннисом людям после 40 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

После 40 лет людям, желающим заняться спортом, следует уделить внимание играм без физического контакта, рекреационным активностям и функциональному тренингу. Об этом в разговоре с "Газетой.ру" сообщил мастер спорта и двукратный чемпион России по легкой атлетике, фитнес-эксперт Александр Мироненко.

Преимущество игровых видов спорта без физического контакта для людей старше 40 лет заключается в низких рисках получить травму во время занятий. К ним относятся большой или настольный теннис, бадминтон и гольф, объяснил эксперт.

"Они тренируют когнитивные функции, скорость реакции, координацию, выносливость, помогают поддержать кардио-респираторную систему в функциональном состоянии, улучшают психоэмоциональное состояние", – рассказал Мироненко.

Минусом данных активностей является возможное нарушение осанки при занятии ими.

Рекреационные активности (скандинавская ходьба, хайкинг, беговые лыжи, ролики, велосипедные поездки и другие) укрепляют кардио-респираторную систему, опорно-двигательный аппарат, способствуют снижению избыточной массы тела, понижают уровень тревожности, сообщил спортсмен. Однако занятия данными видами спорта требуют специальной физической подготовки, которая позволит избежать негативных последствий от занятий на организм.

Сохранить и увеличить мышечную массу можно с помощью силовых тренировок в спортивном зале, йоги, пилатеса и сайкла. По словам Мироненко, подобные занятия также помогут привести в порядок работу всех систем организма.

"Подойдут и все виды бесконтактных единоборств – цигун, тай дзи, ушу, бокс, карате и прочие. Они улучшают координацию, снижают уровень стресса, улучшают стабильность и мобильность", – рассказал атлет.

Бальные танцы позволят человеку развить и улучшить память, чувство собственного тела, а также когнитивные функции. При этом танцы необходимо комбинировать с другими видами спорта, считает Мироненко.

Ранее тренер по фитнесу Станислав Пахомов перечислил полезные упражнений для людей, ведущих сидячий образ жизни. По его словам, отсутствие активности может привести к потере эластичности и укорачиванию мышц и сухожилий. Для предотвращения проблем человек может выполнять боковые выпады, плие и другие упражнения.

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