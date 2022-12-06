Финансист рассказал, в каких случаях банк может заблокировать карту

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Банки редко блокируют карты клиента, однако иногда такое происходит и при этом владельцу не всегда сразу ясна причина, рассказал гендиректор БКИ "Скоринг бюро" Олег Лагуткин.

Он пояснил, что, как правило, кредитные организации не блокируют карты и переводы по собственному усмотрению. Банки выполняют ряд контрольных функций в рамках действующего законодательства.

Речь идет о сомнительных переводах, которые подпадают под требования ФЗ в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, уточнил эксперт.

"В том случае, если платеж не соответствует утвержденным критериям, кредитор будет вынужден заблокировать либо денежный перевод, либо саму карту", – приводит слова Лагуткина агентство "Прайм".

Финансист отметил, что разблокировать карту можно, обратившись в банк. В таком случае необходимо будет объяснить суть оспариваемой операции, поэтому могут понадобиться подтверждающие документы.

Он также добавил, что если оставить к переводу комментарий, то это добавит контролирующим сотрудникам банков информации о сути перевода, однако этих данных не всегда достаточно.

Ранее юрист Петр Гусятников посоветовал закрывать неиспользуемые банковские счета, чтобы не переплачивать за обслуживание.



"Жизнь в большом городе": банковские карты

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