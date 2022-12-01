Юрист посоветовал закрывать неиспользуемые банковские счета

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Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников посоветовал закрывать неиспользуемые банковские счета, сообщает агентство "Прайм".

Он предупредил, что в основном обслуживание счетов бесплатное, при этом существуют и такие, где за это берут комиссию. По словам юриста, такая информация должна быть прописана в договоре, на основании которого был открыт счет.

"Если вы недостаточно внимательно его читали или счет очень старый, вы можете упустить из вида такую информацию и на счету начнет копиться задолженность", – предупредил эксперт.

Он отметил, что можно забыть о существовании каких-либо счетов, если не пользоваться мобильным приложением соответствующего банка. Если же оно установлено, можно сразу увидеть появившуюся задолженность. В противном случае об этом можно даже не узнать.

Гусятников призвал помнить о том, что к каждой пластиковой карте привязан определенный счет в банке. Если карта заблокирована и выброшена за ненадобностью, это не означает, что счет будет закрыт.

Узнать о своих счетах можно на портале госуслуг или в личном кабинете налоговой инспекции, однако там хранится информация только о счетах, открытых после 1 июля 2014 года, когда банки обязали передавать ФНС данные об открытии счетов физлицами.

Юрист не смог сказать, стоит ли закрывать счета в иностранной валюте. По его словам, несмотря на то что некоторые банки ввели комиссии за хранение на них денежных средств, в последнее время они начинают смягчать условия. К примеру, если раньше комиссию брали в среднем с суммы, превышающей 5–10 тысяч долларов, то сейчас в некоторых кредитных организациях этот порог составляет 100 тысяч долларов.

Кроме того, некоторые банки перестали открывать новые валютные счета. Это значит, что, если такой счет есть, им можно воспользоваться, но открыть новый уже не получится.

"Поэтому, если обслуживание бесплатное, я бы не торопился закрывать валютные счета", – заключил Гусятников.

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