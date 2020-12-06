В понедельник москвичей ждет малооблачная погода без осадков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Малооблачная погода без осадков ждет москвичей в понедельник, 7 декабря. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем столбики термометров могут опуститься до минус 7 градусов, возможна гололедица.

Отмечается, что ночью сохранится такая же погода, однако возможно похолодание до минус 12 градусов.

Ранее Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в течение следующей недели в столичном регионе установится морозная и солнечная погода. По его словам, температура будет опускаться до минус 15 градусов, что ниже нормы на 1-2 градуса. При этом заметных осадков не ожидается.