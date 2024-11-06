Россияне увлеклись разведением улиток

Фото: depositphotos/ginasanders

Россияне увлеклись улиточным фермерством, сообщает радио Москва FM.

По данным радиостанции, такая продукция востребована в столичных ресторанах и у косметологов, а элемент агротуризма позволяет повысить прибыль. Сейчас в России порядка 200 хозяйств по разведению улиток. При этом в 2025 году производство улиток планируется увеличить до тысячи тонн.

Владелец одного агротуристического хозяйства Сергей Балаев рассказал, что в пищу в основном идут четыре вида таких моллюсков, однако блюд из них можно приготовить очень много.

"Мы выращиваем Muller и Maxima. Это два вида улиток, которые выращивают во всем мире. Например, мы в ресторане подаем 18 блюд из улитки. Начиная с пельменей, бургеры, паштеты, конечно, эскарго, грилованная улитка. Икра от этих двух видов улитки очень вкусна и полезна, и мы, например, даже подаем икру улиточную", – подчеркнул Балаев.

Он признался, что в своем ресторане даже подает бургеры с котлетой из печени улитки. По его словам, это не только вкусно, но и полезно, так как печень улитки благоприятно влияет на уровень холестерина у человека.

"Та дикая улитка, которая у нас в огороде, ее тоже готовят. Но там технологический процесс гораздо сложнее. Например, если Muller варится 15–20 минут, и улитка готова, то дикую улитку надо ошпарить", – заметил специалист.

Между тем большинству вкус улиток напоминает грибы, некоторые сравнивают их вкус с говядиной, а другие – с огурцами.

В свою очередь, основатель одной биофермы Лев Ладик рассказал, что продукцию он поставляет только в мишленовские рестораны. Для достижения изысканного вкуса, он кормит улиток свежими фруктами и овощами, в том числе цукини и клубникой.

Однако улиточную ферму невозможно вырастить в московской квартире, рассказал Балаев. По его словам, улиткам нужны особые условия.

Ранее сообщалось, что на межрегиональных ярмарках в Москве представлены товары из разных уголков страны. Покупатели могут попробовать уникальную продукцию фермерских крафтовых хозяйств.

Межрегиональные ярмарки работают в столице круглый год, шесть дней в неделю. Ассортимент и география ярмарок регулярно расширяются. Как правило, павильоны установлены возле станций метро и в прочих многолюдных местах. Они оборудованы системами отопления, видеонаблюдения, вентиляции и прочим.