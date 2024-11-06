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06 ноября, 09:34

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Биолог Опарин: снег нельзя есть из-за реагентов и бактерий

Биолог рассказал, почему нельзя есть снег

Фото: 123RF/romrodinka

Чистый на вид снег нельзя есть, так как в нем могут находиться реагенты, бактерии и песок. Об этом News.ru заявил доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Роман Опарин.

Эксперт объяснил, что снег и сосульки активно поглощают окружающие загрязнители. Проходя через атмосферу, снег улавливает различные частицы, в том числе выхлопные газы от автомобилей, выбросы промышленных предприятий и даже радиоактивные осадки. Эти загрязнения оседают на поверхности снега и образующихся из него сосулек, уточнил Опарин.

На чистоту снега влияет окружающая среда: ветер приносит грязь, а около дорог скапливаются химические вещества из-за реагентов, продолжил биолог. По его словам, поедание снега грозит расстройством органов пищеварения и аллергическими реакциями.

Кроме того, добавил Опарин, внутри снега и льда могут находиться бактерии и микробы. Хотя низкие температуры замедляют их размножение, некоторые микроорганизмы способны выживать при экстремальных условиях, резюмировал специалист.

Ранее синоптик Роман Вильфанд сказал, что с 5 ноября 85% территории России будет покрыто снегом. С его слов, в снегу будет Северо-Западный федеральный округ, почти весь Дальний Восток, Центральный федеральный округ, а также большая часть Приволжского федерального округа.

Однако это лишь временный снежный покров. Процентное соотношение покрытых снегом территорий будет варьироваться, уточнил Вильфанд.

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