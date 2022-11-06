Юрист предупредил об опасности крупных вкладов в банке

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Наличие крупных банковских вкладов может лишить россиян социальных выплат и субсидий. Об этом рассказал агентству "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

Как подчеркивает юрист, при признании семьи или гражданина малоимущими будет учитываться не только ежемесячный доход, но и имущество, размер банковских вкладов и так далее. Также при подсчете ежемесячного дохода будут считаться проценты по банковским вкладам.

По словам специалиста, чтобы сохранить статус малоимущего, величина банковского вклада не должна превышать десяти региональных прожиточных минимумов, а ежегодные проценты – одного прожиточного минимума.

Кроме того, банки, по словам эксперта, обязаны сообщать о размерах вкладов и процентах по ним в налоговую инспекцию. А соцзащита с 2020 года имеет право запрашивать эту информации у налоговой.

Ранее экономист Михаил Беляев рассказал, что в ближайший месяц курсы валют будут меняться незначительно, в частности, стоимость доллара зафиксируется на уровне 60–62 рублей. По его словам, ситуация на бирже будет зависеть от состояния российской и американской экономики. Пока что никаких серьезных изменений в этом плане нет. Россия, по его словам, справляется с санкциями, а в США все относительно неважно, но стабильно.



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