Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москву в четверг, 6 августа, ожидают кратковременные дожди и грозы. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, как передает РИА Новости.

"В Москве облачно с прояснениями, во второй половине дня местами кратковременный дождь, возможна гроза", – заявил специалист.

Тишковец отметил, что переменчивая погода обусловлена влиянием холодного атмосферного фронта с разряженной грядой кучево-дождевых облаков.

Что касается температуры воздуха, то она будет колебаться в пределах 25-27 градусов тепла. В Подмосковье этот разброс шире – от 23 до 28 градусов.

В столице ожидается юго-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Временами он будет порывистым. Атмосферное давление в городе достигнет отметки в 754 миллиметра ртутного столба.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, похолодание ожидает Москву на предстоящей неделе. Если в первый ее день температура опустится ниже нормы на 1 градус, то к середине значения снизятся существеннее.

