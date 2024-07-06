Депутат МГД Семенников принял участие в празднике "Русский двор"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Депутат Мосгордумы Александр Семенников принял участие в культурно-спортивном празднике "Русский двор", который прошел в пойме реки Битца и был посвящен Дню семьи, любви и верности, передает корреспондент Агентства "Москва".

"Семья – это значит вместе, и я очень рад, что сегодня здесь собрались столько жителей района. Такие праздники очень важны для поддержания духа семейного единства. Они наглядно демонстрируют, что на самом деле у разных поколений очень много общего", – сказал Семенников.

Депутат отметил, что на празднике каждый мог найти себе развлечение и занятие по душе: для детей и взрослых были организованы многочисленные мастер-классы, в том числе по мотивам народных промыслов.

В ходе праздника жители Северного Бутово слушали и сами исполняли песни, принимали участие в танцевальных конкурсах. Кроме того, горожане участвовали в спортивных состязаниях. Они поучились играть в лапту, приняли участие в показательных кулачных боях и турнире по толканию бревна. Организаторы праздника также предлагали гостям угоститься чаем из самовара.

Ранее Семенников посетил филиал №4 ГБУЗ "ГП №170 ДЗМ" на улице Коктебельской и проверил качество проведения капитального ремонта в медучреждении. Он также выразил уверенность в том, что работы будут завершены в обозначенные сроки. Кроме того, Александр Семенников пообщался с заведующей филиалом Людмилой Долговой.

