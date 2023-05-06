Молодежь в столице примет участие в акциях в связи с годовщиной Победы в ВОВ

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Молодежь в Москве примет участие в акциях в преддверии 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

"К 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Москве пройдет комплекс мероприятий. В акции примут участие активисты проектного офиса "Молодежь Москвы", молодежного сообщества "STOлица", представители некоммерческих молодежных организаций, а также все неравнодушные жители Москвы", – отметили в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что 6 мая порядка 100 пар студентов примут участие в общегородской творческой акции "Вальс Победы". Она состоится в Москве в первый раз и пройдет перед аркой главного входа на ВДНХ.

Молодежь исполнит вальс под песню "Майский вальс". Он будет посвящен подвигу советских солдат в период ВОВ.

8 мая в четвертый раз в москве пройдет акция "Цветы Победы". Мероприятие пройдет на разных площадках столицы, в нем примут участие студенты, волонтеры, представители молодежных организаций.

Места для возложения цветов выбраны по просьбам ветеранов, среди которых: памятник 7-й Бауманской дивизии народного ополчения, памятник Зое и Александру Космодемьянским, памятник маршалу Рокоссовскому, монумент "Москва – Город – Герой", Памятник Народному ополчению Пролетарского района и другие.

Организатором акции "Цветы Победы" выступил проектный офис "Молодежь Москвы" городского комитета общественных связей и молодежной политики.

Ранее сообщалось, что поезда РЖД примут участие в акции "Гудок Победы" 9 мая. Мероприятие пройдет в 12:00 по местному времени в память о событиях Великой Отечественной войны. Во всероссийской акции примут участие паровозы, грузовые, скоростные поезда и электрички.