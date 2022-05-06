134 человека с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве за сутки госпитализированы 134 человека с коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.
На ИВЛ находятся 84 пациента, от последствий COVID-19 скончались 19 человек с подтвержденным диагнозом "пневмония".
После прохождения лечения выздоровели 493 человека. Всего московские врачи с начала пандемии вылечили более 2,5 миллиона пациентов. При этом за сутки выявлено 526 новых случаев коронавирусной инфекции.
В России число госпитализаций пациентов с коронавирусом составило за последние 24 часа 2 845, что на на 12,4% меньше, чем днем ранее. Увеличение числа госпитализаций произошло в 32 регионах страны. Всего выявлен 5 541 новый случай COVID-19.
Ранее ученые предрекли новую волну пандемии из-за мутаций "Омикрона". Дело в том, что нью-йоркский вариант BA.2.12.1 и южноафриканские BA.4 и BA.5 почти невосприимчивы к антителам, выработанным организмом в ответ на предыдущие штаммы SARS-CoV-2.
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