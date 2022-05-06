Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В пятницу, 6 мая, в столичном регионе ожидается переменная облачность без осадков. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Ожидается сухая и умеренно солнечная погода. Максимальная температура воздуха в столице составит +13...+15 градусов, по области – +10...+15 градусов. Ветер – юго-западного направления, 5–10 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Атмосферное давление прогнозируется высокое, содержание кислорода в воздухе утром повышенное, в дневные часы – со слабо выраженным дефицитом.

Ранее синоптики спрогнозировали потепление в Москве. В пятницу, 6 мая, в столице столбики термометров могут подняться до +17 градусов. Аналогичная погода сохранится и в субботу, 7 мая. Однако в этот день возможен сильный ветер, порывы которого составят 15 метров в секунду.

