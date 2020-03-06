Женщинам рекомендовали прямо говорить с мужчинами о нежеланных подарках на 8 Марта

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Член Федерации психологов образования РФ Юлия Челышева дала женщинам совет откровенно говорить с мужчинами о нежеланных подарках на 8 Марта. Специалист отметила, что сильный пол не всегда понимает намеки.
По мнению психолога, девушкам намеки кажутся очевидными, в то время как их партнеры не всегда способны различить правду.
"Коллегам на работе подарили кухонный набор. Если бы мне досталось такое, я бы обиделась". Такие намеки в целом правильно воспринимаются мужчинами, но не всегда. Ваш избранник может быть невнимателен или не понять, что вы проецируете эту ситуацию на ваши с ним отношения", – приводит Агентство "Москва" слова психолога.
В связи с этим Челышева рекомендовала прямо предоставлять мужчине конкретный перечень подарков, которые не стоит дарить.
Также специалист посоветовала реагировать на нежелательный подарок позитивно или попробовать перевести ситуацию в шутку.
"В любом случае не демонстрируйте сиюминутного расстройства и примите подарок с благодарностью. Ведь, покупая ту или иную вещь, человек вложился в нее не только финансово, но и эмоционально. Для него важно порадовать и впечатлить вас, он ждет соответствующей эмоциональной реакции", – отметила Челышева, добавив, что спустя несколько дней можно будет объяснить в спокойной обстановке, что подарок оказался не совсем таким, каким хотелось.
Ранее дамы рассказали, какие подарки хотели бы получить в Международный женский день. Наиболее популярными в списке оказались косметика, парфюмерия и ювелирные украшения.
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