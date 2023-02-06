В Москве за сутки выявили 1 815 случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За прошедшие 24 часа в столице зарегистрировали 1 815 случаев заражения COVID-19. Об этом информирует портал стопкоронавирус.рф.

От инфекции скончались 12 человек. Госпитализация потребовалась 61 пациенту. Вылечились от коронавируса 1 329 человек.

В общей сложности с начала пандемии COVID-19 медики зафиксировали 3 362 157 случаев заболевания. Выздоровели от недуга 3 161 010 человек, а умерли – 47 959.

Кроме того, за прошлые сутки в РФ отметили 8 084 новых случая заражения COVID-19. Умерли от болезни 40 пациентов, выздоровели 5 010. Госпитализировали с коронавирусом 450 человек.

Всего с начала пандемии в РФ было зафиксировано 22 004 828 случаев заражения COVID-19.

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