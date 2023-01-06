В России выявили 3 439 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за последние сутки выявили 3 439 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Госпитализация потребовалась для 673 пациентов.

Приводятся данные о том, что за последние 24 часа выздоровели 4 865 пациентов с диагностированным коронавирусом. Всего болезнь в России перенесли 21 237 402 человека.

Сообщается также о 41 летальном случае. У погибших была диагностирована пневмония и положительный результат теста на COVID-19.

Ранее академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что зимние каникулы у школьников помогут снизить заболеваемость ОРВИ и гриппом в РФ.

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