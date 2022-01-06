Кинологи предупредили об опасности самостоятельного спуска по лестнице для щенков

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Во время формирования суставов щенкам не рекомендуются резкие прыжки и самостоятельный подъем и спуск по лестнице. Об этом Агентству "Москва" рассказали в Российской кинологической федерации.

"Лучше всего не позволять щенку долго и особенно быстро спускаться по лестнице хотя бы до трех-четырех месяцев. Также внимательно следите за тем, как щенок поднимается по лестнице. Не нужно позволять самостоятельно подниматься псу до 10 этажа по лестнице, это слишком большая единовременная нагрузка", – говорится в сообщении.

В частности, речь идет о щенках крупных пород, у которых в таком возрасте слабые спина и суставы, а масса тела может быть большой. При этом короткие подъемы и спуски на естественных препятствиях, буграх и широких платформах будут наоборот полезны для развития собаки.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев предостерег владельцев собак от седации животных перед путешествиями на самолете. Эксперт отметил, что самостоятельное введение каких-либо препаратов угрожает здоровью собаки.

