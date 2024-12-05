Имя Мухаммед стало самым популярным в 2023 году для мальчика в Англии

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Самым популярным именем для мальчика в Англии и Уэльсе в 2023 году стало Мухаммед, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Национальной статистической службы Великобритании.

Второе популярности имя – Ноа, а на третьем месте – Оливер. При этом за год до этого имя Мухаммед занимало в рейтинге второе место. В топ-10 самых популярных имен в Англии и Уэльсе оно входит с 2016 года.

Девочек в 2023 году в этих странах чаще всего называли Оливия, Амелия и Айла. Как отмечают в статистической службе, на выбор имени для ребенка по-прежнему влияет поп-культура. Так, часто детей называют в честь певиц Билли Айлиш и Ланы Дэль Рэй, представителей семьи Кардашьян, актрисы Марго Робби и актера Киллиана Мерфи.

Ранее имя Мухаммед стало самым популярным в текущем году для новорожденных в ХМАО. Таким именем назвали 339 младенцев, родившихся в регионе. На втором месте оказалось имя Михаил – его получили 246 мальчиков. Девочек при этом чаще всего называли Анна – 196 человек и Амина – 185 человек.

Мусульмане верят, что имя Мухаммед носил человек, который был пророком.