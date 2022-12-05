Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В понедельник, 5 декабря, в столице и Московской области ожидается переменная облачность, гололедица и до 12 градусов мороза, сообщает Гидрометцентр России.

"Температура воздуха в Москве составит 10–8 градусов мороза, по области – от минус 12 до минус 7 градусов. Ветер южный, 4–9 метров в секунду", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, атмосферное давление составит 767 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что до 6 декабря температура воздуха в Москве будет на 7 и более градусов ниже климатической нормы.

Горожанам рекомендовали тепло одеваться, прикрывать рот и нос шарфом, а также носить сухую и свободную обувь.



Синоптики предупредили москвичей об усилении морозов

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