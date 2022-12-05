07:07Общество
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В понедельник, 5 декабря, в столице и Московской области ожидается переменная облачность, гололедица и до 12 градусов мороза, сообщает Гидрометцентр России.
"Температура воздуха в Москве составит 10–8 градусов мороза, по области – от минус 12 до минус 7 градусов. Ветер южный, 4–9 метров в секунду", – говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, атмосферное давление составит 767 миллиметров ртутного столба.
Ранее сообщалось, что до 6 декабря температура воздуха в Москве будет на 7 и более градусов ниже климатической нормы.
Горожанам рекомендовали тепло одеваться, прикрывать рот и нос шарфом, а также носить сухую и свободную обувь.
Синоптики предупредили москвичей об усилении морозов
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