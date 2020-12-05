Росгвардия рассекретила документы о боях за Москву

Фото: rosguard.gov.ru

Росгвардия на своем сайте опубликовала архивные документы об участии войск НКВД в боях под Москвой в 1941 году.

Публикация приурочена к отмечаемой в 5 декабря 79-й годовщине контрнаступления советских войск под столицей. Бойцы войск НКВД во время битвы вызывали огонь на себя, бросались под вражеские танки и спасали ценное заводское оборудование в тылу.

Среди рассекреченных документов – выдержки из докладов командиров боевых соединений НКВД. В обороне Москвы участвовали четыре дивизии, две бригады, ряд отдельных воинских частей и три бронепоезда войск наркомата внутренних дел.

Министерство обороны России ранее обнародовало исторические документы, раскрывающие детали первых дней Великой Отечественной войны (ВОВ).