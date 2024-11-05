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05 ноября, 10:47

Общество

Кардиохирурги больницы имени Вересаева восстановили пациенту сразу три клапана сердца

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

В городской клинической больнице имени В. В. Вересаева кардиохирурги спасли 60-летнего пациента, у которого диагностировали поражение трех клапанов сердца и ряд других осложнений. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает портал мэра и правительства столицы.

По словам Раковой, пациент поступил во флагманский центр больницы с жалобами на сильную одышку, из-за чего он не мог лежать на спине и был вынужден спать полусидя. Во время обследования выяснилось, что у него инфекционный эндокардит, то есть поражение клапанов сердца.

Оказалось, что у мужчины был врожденный порок сердца и в течение нескольких месяцев он пытался самостоятельно вылечить воспаление легких. В результате самолечения инфекция распространилась и привела к поражению клапанного аппарата. Отмечается, что подобное заболевание лечится только с помощью операции по замене пораженных клапанов на протезы и последующей антибактериальной терапией.

В итоге больной был госпитализирован в реанимационное отделение, где с помощью интенсивной терапии докторам удалось уменьшить признаки сердечной недостаточности, а также подготовить пациента к оперативному лечению. После хирурги успешно заменили два клапана на протезы и провели пластическую реконструкцию третьего.

"Эффект от проведенной операции мужчина ощутил сразу после пробуждения от наркоза. У него исчезла одышка, и он снова смог лежать без чувства дискомфорта. На адаптацию организма к новым условиям и стабилизацию состояния ушло еще две-три недели, после чего мужчина вернулся к привычному образу жизни", – рассказала вице-мэр.

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