Герой труда Левин: мероприятия к годовщине парада 1941 года напомнят о героизме предков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мероприятия на Красной площади, посвященные годовщине парада 1941 года, напомнят москвичам о героизме их отцов и дедов. Об этом в беседе с Агентством "Москва" заявил председатель общественной организации "Трудовая доблесть Москва", Герой Социалистического Труда Алексей Левин.

"Мы благодарны организаторам всей выставки, посвященной обороне Москвы. <...> Такие акции призваны напомнить о героизме наших отцов, дедов, которые прямо с парада уходили на передовую, чтобы защищать нашу страну от фашистских полчищ, прорвавшихся к Москве", – сказал он.

Он отметил, что россияне, в особенности молодое поколение, должны знать историю своей Родины. По его словам, молодые люди должны вершить историю современной России так, чтобы она оставалась на уровне Великой Победы.

Левин добавил, что победа досталась не только силами участников боевых действий, но и работников тыла, так называемых детей войны. Для россиян должно стать примером то, как граждане вместе восстанавливали страну, подытожил он.

7 ноября в России отмечается 81-я годовщина парада 1941 года. По этому случаю в Москве подготовили целый ряд праздничных мероприятий. В частности, с 5 по 7 ноября на Красной площади будет организован интерактивный музей, посвященный истории обороны российской столицы.



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