В России за сутки выявили 5 617 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России за минувшие сутки выявили 5 617 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

Наибольшее количество заболеваний зафиксировали в Москве – 623, Свердловской области – 393, Санкт-Петербурге – 388, Башкортостане – 207, Подмосковье – 204.

За последние 24 часа госпитализация потребовалась 582-м пациентам с симптомами COVID-19. От последствий инфекционного заболевания скончался 67 человек, выздоровели между тем 7 819 пациентов.

Всего с начала пандемии в России выявили 21 459 284 случая коронавируса. Благополучно перенесли болезнь 20 849 598 россиян.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что коронавирус продолжит существовать в России все время в виде сезонных или несезонных волн. Ближайшая волна коронавируса, считает он, возможна весной 2023 года.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!