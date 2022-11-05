Москвичам рассказали о погоде в субботу

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков ожидается в Москве и области в субботу, 5 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Температура воздуха в столице достигнет 1–3 градуса, а по области – -1–4 градуса. Ветер переменный будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду.

Атмосферное давление достигнет 756 миллиметров ртутного столба.

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что в Москве в День народного единства, в субботу и воскресенье прогнозируется комфортная для прогулок погода. По ее словам, ветер будет слабый, температура близка к климатической норме.



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