Иммунолог предупредил об усилении одного из способов передачи коронавируса

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Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал Москве 24, что с появлением "Дельта"-штамма коронавируса увеличилась вероятность передачи инфекции воздушно-пылевым путем.

По словам эксперта, воздушно-капельный способ все еще остается доминирующим в ситуации с COVID-19. Однако существуют работы, которые показывают усиление воздушно-пылевого пути передачи, пояснил Крючков.

"При этом способе вирусу не обязательно быть в составе воздушных капелек, которые выделяет человек. Он способен перемещаться в гораздо меньших твердых сухих частичках", – подчеркнул собеседник Москвы 24.





Николай Крючков врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Для "Дельты" и других последних генераций этот путь стал более важным, чем для предыдущих. Не за счет того, что вирус стал лучше летать в воздухе, а за счет большего выделения человеком вирусных частиц в единицу времени.

Крючков предупредил, что при этом способе больной коронавирусом может заражать не человека, а помещение, в котором он находился.

"У некоторых особо заразных людей уже при обычном дыхании выделяется большая концентрация вируса. Без кашля и чиханья он в значительной степени выходит в виде пылевых частиц, практически без водяных капель. Поэтому может произойти заражение таким способом", – объяснил собеседник Москвы 24.





Николай Крючков врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Когда больной в помещении выделяет большое количество вирусных частиц, а затем уходит оттуда, облако инфекции может сохраняться в воздухе несколько часов. Как только туда зайдет следующий человек, он способен заразиться без контакта с больным или какими-либо предметами.

"Но чтобы заразиться, человеку нужно пребывать в этом облаке какое-то время, при этом концентрация вируса должна быть большой", – заявил эксперт.

По его словам, чтобы снизить риск воздушно-пылевой передачи "Дельта"-штамма коронавируса, необходимо еще тщательнее подходить к проветриванию помещений и внимательнее следить за состоянием системы вентиляции.

"Места с очень плохой продуваемостью в такой ситуации становятся главными источниками заражения. Поэтому помещение нужно проветривать чаще", – рекомендует специалист.

Крючков добавил, что при вероятности заразиться таким способом число подобных случаев по сравнению с воздушно-капельным путем передачи все еще невелико.

Ранее американские ученые заявили о тяжелых нарушениях слуха, спровоцированных коронавирусом. Это связано со способностью инфекции проникать в ткани внутреннего уха человека, предупреждают авторы исследования.