Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

08:06

Главная / Новости /

Иммунолог предупредил об усилении одного из способов передачи коронавируса

Усилил позиции. Как изменился путь передачи коронавируса
общество медицина эксклюзив

Фото: depositphotos/Elnur

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал Москве 24, что с появлением "Дельта"-штамма коронавируса увеличилась вероятность передачи инфекции воздушно-пылевым путем.

По словам эксперта, воздушно-капельный способ все еще остается доминирующим в ситуации с COVID-19. Однако существуют работы, которые показывают усиление воздушно-пылевого пути передачи, пояснил Крючков.

"При этом способе вирусу не обязательно быть в составе воздушных капелек, которые выделяет человек. Он способен перемещаться в гораздо меньших твердых сухих частичках", – подчеркнул собеседник Москвы 24.

Для "Дельты" и других последних генераций этот путь стал более важным, чем для предыдущих. Не за счет того, что вирус стал лучше летать в воздухе, а за счет большего выделения человеком вирусных частиц в единицу времени.
Николай Крючков
врач-иммунолог, кандидат медицинских наук

Крючков предупредил, что при этом способе больной коронавирусом может заражать не человека, а помещение, в котором он находился.

"У некоторых особо заразных людей уже при обычном дыхании выделяется большая концентрация вируса. Без кашля и чиханья он в значительной степени выходит в виде пылевых частиц, практически без водяных капель. Поэтому может произойти заражение таким способом", – объяснил собеседник Москвы 24.

Когда больной в помещении выделяет большое количество вирусных частиц, а затем уходит оттуда, облако инфекции может сохраняться в воздухе несколько часов. Как только туда зайдет следующий человек, он способен заразиться без контакта с больным или какими-либо предметами.
Николай Крючков
врач-иммунолог, кандидат медицинских наук

"Но чтобы заразиться, человеку нужно пребывать в этом облаке какое-то время, при этом концентрация вируса должна быть большой", – заявил эксперт.

По его словам, чтобы снизить риск воздушно-пылевой передачи "Дельта"-штамма коронавируса, необходимо еще тщательнее подходить к проветриванию помещений и внимательнее следить за состоянием системы вентиляции.

"Места с очень плохой продуваемостью в такой ситуации становятся главными источниками заражения. Поэтому помещение нужно проветривать чаще", – рекомендует специалист.

Крючков добавил, что при вероятности заразиться таким способом число подобных случаев по сравнению с воздушно-капельным путем передачи все еще невелико.

Ранее американские ученые заявили о тяжелых нарушениях слуха, спровоцированных коронавирусом. Это связано со способностью инфекции проникать в ткани внутреннего уха человека, предупреждают авторы исследования.

Читайте также

Камзин Никита

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать