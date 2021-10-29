Врач предупредил об опасности незавершенного цикла вакцинации от коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Большинство вакцин от коронавируса – двухкомпонентные. Такой подход позволяет сформировать в организме иммунитет к COVID-19, поэтому откладывать второй этап вакцинации рискованно, рассказал кандидат медицинских наук Борис Чурадзе.
Он пояснил, например, вакцинация препаратом "Спутник V" проходит в два этапа с промежутком в 21 день. Однако нет ничего критичного, если вторая прививка была сделана позднее.
"Это надо понимать как "не ранее, чем через 21 день". Если по тем или иным причинам не получилось ввести вторую дозу ровно через три недели, то это можно сделать позже. Жестких сроков нет, можно ввести вторую дозу и через четыре, и через пять недель. Но цикл вакцинации завершится только со второй дозой", – сказал врач в интервью радио Sputnik.
Врач объяснил, что до того, как человек получил оба компонента препарата, обеспечивающего иммунную защиту от коронавирусной инфекции, он может заразиться. Если человек заболел после первого укола, продолжать цикл вакцинации без консультации с врачом не стоит.
"Специалист сможет комплексно оценить состояние здоровья и принять решение о введении второй дозы вакцины. Иногда вторую дозу препарата вводят через месяц–два после выздоровления, а иногда отсрочка может составлять полгода", – добавил он.
Чурадзе также отметил, что решать вопрос о вакцинации человека, переболевшего коронавирусом, нужно индивидуально. Врач должен принять решение в зависимости от наличия или отсутствия осложнений от COVID-19, а также от титра антител в крови.
В Москве вакцинацию ежедневно проходят порядка 27 человек. Об этом ранее рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она также добавила, что с нынешней недели мощности вакцинации в столице будут расширены для приема до 35 тысяч посетителей.
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