05 сентября, 08:00Общество
Астролог рассказала, какие возможности принесет период ретроградного Юпитера
Фото: 123RF/stockforest
Период ретроградного Юпитера станет отличным временем для реализации планов, желаний и мечт. Об этом Москве 24 рассказала астролог Ирина Шалева.
По ее словам, Юпитер – планета, отвечающая за рост, успех и социальную реализацию, – развернулся в ретроградное движение 4 сентября и пробудет в таком положении до конца года.
Так как Юпитер в этот период будет находиться в земном знаке Телец, стоит пересмотреть свое отношение к финансам, задуматься о росте доходов и новых перспективах, развитии и масштабировании своих проектов, отметила астролог.
При этом именно рациональный и практичный подход даст результаты. Поэтому больше конкретики и четкости в действиях, стоит заранее продумать стратегию по достижению целей, прописать план и смело идти вперед, посоветовала Шалева.
В этот период надо быть открытыми для всего нового, не упускать возможностей и не отказываться от выгодных предложений (даже если будет казаться, что вы еще к ним не готовы).
А так как Юпитер связан еще и с религией, приветствуется все, что способствует духовному росту: духовные практики, медитации, посещение храмов и мест силы, чтение священных текстов, добавила астролог.
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