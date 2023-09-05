Астролог рассказала, какие возможности принесет период ретроградного Юпитера

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Период ретроградного Юпитера станет отличным временем для реализации планов, желаний и мечт. Об этом Москве 24 рассказала астролог Ирина Шалева.

По ее словам, Юпитер – планета, отвечающая за рост, успех и социальную реализацию, – развернулся в ретроградное движение 4 сентября и пробудет в таком положении до конца года.



Ирина Шалева астролог Этот период открывает перед нами множество возможностей. Самое время реализовывать свои давние мечты и планы, начать совершать конкретные шаги на пути к своим целям, покорять новые высоты, использовать упущенные ранее шансы.

Так как Юпитер в этот период будет находиться в земном знаке Телец, стоит пересмотреть свое отношение к финансам, задуматься о росте доходов и новых перспективах, развитии и масштабировании своих проектов, отметила астролог.

При этом именно рациональный и практичный подход даст результаты. Поэтому больше конкретики и четкости в действиях, стоит заранее продумать стратегию по достижению целей, прописать план и смело идти вперед, посоветовала Шалева.

В этот период надо быть открытыми для всего нового, не упускать возможностей и не отказываться от выгодных предложений (даже если будет казаться, что вы еще к ним не готовы).



Ирина Шалева астролог Это отличное время для саморазвития, расширения кругозора, получения новых знаний, прохождения курсов повышения квалификации. Актуально все, что направлено на личностный и профессиональный рост.

А так как Юпитер связан еще и с религией, приветствуется все, что способствует духовному росту: духовные практики, медитации, посещение храмов и мест силы, чтение священных текстов, добавила астролог.

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