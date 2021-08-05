До 25 градусов тепла и дождь ожидаются в столичном регионе в четверг

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность с дождем и до 25 градусов тепла ожидаются в Москве и Московской области в четверг, 5 августа, передает портал "Метеоновости".

"При переменной облачности во второй половине дня местами пройдет кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит от 23 до 25 градусов тепла, по области – до плюс 25 градусов", – уточнили специалисты.

По информации синоптиков, 5 августа столица будет находиться на периферии антициклона. В городе также ожидается умеренный южный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение дня будет держаться на отметке 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха составит порядка 40 процентов.

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее рассказал, что 5 и 6 августа в ряде регионов страны ожидаются ливни с грозами, а также штормовой ветер. Непогода затронет Поволжье, а также Архангельскую, Мурманскую и некоторые другие области.

