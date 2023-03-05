В России выявили 13 559 новых случаев COVID-19

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За сутки в России зарегистрировали 13 559 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

За последние 24 часа госпитализировали 840 человек, что на 46,5% меньше, чем днем ранее. От последствий коронавируса скончались 43 пациента, выздоровели 8 936 человек.

Всего с начала пандемии в России было выявлено 22 342 128 случаев заболевания, выздоровели 21 677 256 человек, скончались 396 298.

Ранее ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов предупредил, что волны заболеваемости COVID-19 и гриппом могут возникать в РФ каждые пять месяцев.

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