В России выявили 9 410 новых случаев коронавируса

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В России за последние сутки подтвердили 9 410 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Госпитализация потребовалась для 618 пациентов. Число госпитализированных выросло в 13 регионах РФ, снижение – в 59. Еще в 13 субъектах федерации ситуация осталась без изменений.

Выздоровели за сутки 5 200 человек, что на 17,9% меньше показателя днем ранее, 4 февраля.

В Оперштабе также подтвердили 45 летальных случаев среди больных с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус.

Ранее вирусолог, заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал, для кого наиболее опасен подвид коронавируса "Кракен". Перед лицом заражения уязвимы переболевшие COVID-19 до "Омикрона", а также не привитые и не ревакцинированные люди.

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