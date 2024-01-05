"Русский Халк" установил рекорд по сценическому экстриму на выставке "Россия"

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Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу "Русский Халк" на Международной выставке-форуме "Россия" установил национальный рекорд по сценическому экстриму. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что Агаджанян исполнил более десяти показательных выступлений, разрывая грелки и скручивая голыми руками по десять сковородок подряд. Это выступление стало самым длительным за всю историю сценического экстрима.

Агаджанян получил прозвище "Русский Халк" за череду мировых рекордов по буксировке многотонной техники. На глазах у зрителей он двигает многотонные поезда, самолеты, вертолеты и грузовики, попутно надувая до разрыва резиновые медицинские грелки.

Ранее сообщалось, что Дарья Молодцова из Тулы стала четырехмиллионным посетителем международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Ей вручили сертификат на посещение лучших виноделен страны и туристическую поездку в Краснодарский край. Также министерство сельского хозяйства подготовило для четырехмиллионного гостя экскурсию по мультимедийной выставке "Путь зерна", а также дегустацию блюд из российских продуктов.