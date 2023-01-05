В России выявили 3 274 новых случая коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за последние сутки подтвердили 3 274 новых случая коронавируса, как сообщает Оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

За тот же период выздоровели 4 719 пациентов. Всего коронавирусом в России переболели 21 232 717 человек.

По последним данным, госпитализирован 721 заболевший с подтвержденным диагнозом. Подтверждены 47 летальных случаев среди пациентов с положительным тестом на коронавирус.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России на 29,3% снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей. Среди циркулирующих респираторных вирусов по-прежнему доминируют вирусы гриппа.

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