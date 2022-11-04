В России за сутки выявили 6 149 новых случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за минувшие сутки выявили 6 149 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

Наибольшее количество заболеваний зафиксировали в Москве – 757, Санкт-Петербурге – 407, Свердловской области – 392, Самарской области – 243.

За последние 24 часа госпитализация потребовалась 1 233 пациентам с симптомами COVID-19. От последствий инфекционного заболевания скончался 71 человек, выздоровели между тем 9 259 пациентов.

Всего с начала пандемии в России выявили 21 453 667 случаев коронавируса. Благополучно перенесли болезнь 20 841 779 россиян.

Ранее в Минздраве РФ сообщили о стабилизации в стране эпидемиологической ситуации по коронавирусу. В ведомстве объяснили это выработкой определенного уровня иммунитета у населения из-за вакцинации или перенесенной болезни.



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