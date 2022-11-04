Более 1,5 млн кур уничтожат в Японии из-за вспышки птичьего гриппа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 1,5 миллиона кур уничтожат из-за вспышки птичьего гриппа в двух японских префектурах, сообщило агентство Kyodo.

Кроме того, в радиусе трехкилометровой зоны вокруг ферм, где были обнаружены очаги заболевания, введен карантин на транспортировку кур и яиц. Помимо этого, запрещен вывоз кур и яиц за пределы 10-километровой зоны.

Ранее Россельхознадзор ограничил поставки птицеводческой продукции из ряда регионов США и Канады. В ведомстве пояснили, что временные ограничения вводятся из-за напряженной эпизоотической ситуации по высокопатогенному гриппу птиц, которая наблюдается в данных регионах. Ограничения касаются живой птицы, инкубационных яиц, мяса птицы и готовой мясной продукции.

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